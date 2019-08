Die katholische Kirche in Amtzell wird renoviert. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Eine umfangreiche Sanierung der Tragwerkskonstruktion im Dachbereich sei notwendig. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits. Kosten soll die Sanierung rund zwei Millionen Euro, davon muss die Kirchengemeinde laut Mitteilung 200 000 Euro selbst an Spenden aufbringen.

Erste Spenden seien an Mariä Himmelfahrt durch den Erlös der Kräutersträuße zusammengekommen. Weitere Aktionen seien geplant. Der Kirchenchor wird beispielsweise am Mauritius-Fest einen Frühshoppen nach dem Gottesdienst im Haus der Gemeinde ausrichten, dafür bittet die Gemeinde laut Mitteilung um Spenden oder Ideen, wie Spenden gesammelt werden können. Der Festgottesdienst zum Mauritius-Fest ist am Sonntag, 22. September, um 9.30 Uhr.