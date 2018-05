Kiesabbau wird auch Thema in den Räten Wangens und Amtzells

Der geplante Kiesabbau im Vogter Teilort Grund beschäftigt derzeit die Gemeinderäte der Region. Am Montag jetzt auch die Kommunalpolitiker in Amtzell und Wangen. Eine Stellungnahme zum in diesem Zuge beabsichtigten Zielabweichungsverfahren steht auf der Tagesordnung beider Gremien.

Zuletzt hatten sich der Wolfegger und der Waldburger Gemeinderat gegen das Zielabweichungsverfahren ausgesprochen, das die Kiesgesellschaft Karsee (Meichle und Mohr) im November beantragt hatte, um in Grund schneller Kies abbauen zu können. Wolfegg und Waldburg schlossen sich damit der Haltung von Naturschutzverbänden und den Gemeinden Vogt, Baienfurt sowie Schlier an.

Dass auch die Wangener Stadtverwaltung das Zielabweichungsverfahren skeptisch beurteilt, geht aus den Unterlagen für die Ratssitzung am kommenden Montag, 5. Februar (18 Uhr, Rathaus), hervor. Darin heißt es unter anderem: „Es ist fraglich, ob ein ,halböffentliches’ Verfahren wie das Zielabweichungsverfahren das geeignete Instrument ist, um das öffentliche Interesse angemessen zu berücksichtigen.“

Stattdessen schlägt das Stadtbauamt vor, künftige Kiesabbaustandorte im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans zu definieren. Hintergrund: Das Zielabweichungsverfahren (vom Regionalplan) läuft seit November, ein neuer Regionalplan ist derzeit in Arbeit. „Bedenken“ äußert die Verwaltung ferner, ob für die Kiesgesellschaft Karsee „ein Härtefall“ besteht, sollte das Zielabweichungsverfahren nicht zugelassen werden.

Das Stadtbauamt äußert sich außerdem zum Standort Grenis, der auf den Gemarkungen von Amtzell und dem Wangener Teilort Karsee liegt, wo die Kiesgesellschaft bereits einen „kombinierten Trocken- und Nassabbau mit Kieswerk“ betreibt. Der Regionalverband wolle diesen Standort wegen seiner zentralen Lage zwischen Allgäu und Schussental erhalten. Zwar sei eine Erweiterung nach Süden und Norden abgelehnt worden, gleichwohl hatte das Landratsamt im Mai vergangenen Jahres eine „Tieferlegung der Abbausohle“ genehmigt.

Der Regionalverband sieht für Grenis eine „letzte Erweiterungsmöglichkeit“ nach Westen – und zwar in einer Größenordnung von rund vier Hektar. Dieses Areal hatte der Planungsausschuss des Verbands im Juli als Vorranggebiet für den Kiesabbau in den Entwurf des neuen Regionalplans aufgenommen. Nach Angaben des Stadtbauamts reichen die vorhandenen Reserven in Grenis voraussichtlich noch 15 Jahre.

Vor diesem Hintergrund fordert die Wangener Stadtverwaltung in ihrer am Montag zur Beschlussfassung anstehenden Stellungnahme: „Dabei müssen die Belange der Anwohner von Grenis berücksichtigt werden.“ Dies auch vor dem Hintergrund, weil sie annimmt, dass durch die Zufuhr von Material aus Grund die Genehmigungen für das Kieswerk und die Asphaltmischanlage in Grenis voraussichtlich verlängert würden.

Mit dem Zielabweichungsverfahren beschäftigt sich am Montag auch der Amtzeller Gemeinderat (19 Uhr, Rathaus). In den vorliegenden Sitzungsunterlagen hat die Gemeindeverwaltung keine Stellungnahme formuliert. Allerdings weist sie auf die Unterschiede zwischen Regionalplanung und Zielabweichungsverfahren sowie die bisherige, intensive Diskussion hin.