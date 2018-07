Obwohl es in Baden-Württemberg kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, so ist die Tradition dieses ältesten und höchsten Muttergottesfestes doch weitestgehend erhalten geblieben. Und so bringen Menschen auch jetzt noch nach überlieferten Rezepten bunt zusammengebundene Kräutersträuße in die Kirche, um sie vom Priester segnen zu lassen.

Am Samstagabend war Kardinal Dr. Walter Kasper wieder nach Pfärrich gekommen, um die Heilige Messe zu lesen und auf die Bedeutung von Maria als "Patronin Europas" aufmerksam zu machen. Nicht nur, dass es viele Marien-Wallfahrtsorte gebe und die Mutter Gottes in Bildern und Figuren verehrt würde, unser Kontinent habe sich Jahrhunderte lang an dieser kulturellen und geistigen Größe auch orientiert.

Doch der Kardinal wollte nicht verhehlen, dass Europa heute in einer tiefen Krise stecke. Und dies trotz aller finanzieller Schwierigkeiten vorrangig in einer Bedrängnis der Werte und des Glaubens. "Wir kreisen um uns selbst, wollen selbst bestimmen, was gut und was schlecht ist", sagte Walter Kasper. Und er fügte an: "Wir sehen keine Sterne mehr, kein Licht der Hoffnung!"

Es sei an der Zeit, so der Kardinal, "Maria neu als Schutzherrin Europas zu erwählen". Sie könne unseren Ländern die Seele zurückgeben und uns "den Himmel offen halten". Denn Europa habe nur dann eine Zukunft, "wenn wir wieder Gott als den Herrn anerkennen". Abschließend zeigte sich Dr. Walter Kasper überzeugt davon: "Die Sterne auf der Europaflagge müssen wieder die Sterne werden, die Marias Haupt zieren."

Von unserer MitarbeiterinVera Stiller