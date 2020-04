Junger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag, gegen 15:51 Uhr, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Ein 72-jähriger Autofahrer kam mit seinem Mitsubishi aus Richtung Hannober und bog kurz vor dem Ortseingang Amtzell nach links in die Straße "Winkelmühle" ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer Frontalkollision.

Der 22-Jährige erlitt hierbei schwerste Verletzungen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis gegen 19.15 Uhr gesperrt.

Polizeipräsident Uwe Stürmer: "Wir verstehen die Verlockungen, gerade nach der Winterpause, sich jetzt auf das Motorrad zu setzen und eine Ausfahrt zu genießen. Unsere dringende Bitte: Verschieben Sie ihre Spritztour! Und wer es partout nicht lassen kann, dem empfehlen wir dringend, im eigenen Interesse langsam und sehr vorsichtig zu fahren!"

Unfallschwerpunkte in Baden-Württemberg 2018