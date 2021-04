Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr erwischt. Eine Streife nahm bei dem 29-Jährigen einen Atemalkoholtest vor, heißt es im Polizeibericht. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus musste er seinen Führerschein umgehend abgeben. Er hat mit einem Strafverfahren und einer Geldstrafe zu rechnen, heißt es in der Mitteilung ferner.