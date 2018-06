Jugendliche leben gerne in Amtzell

320 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren hat die Gemeindeverwaltung zum Jugendhearing eingeladen. 24 davon kamen am Donnerstagnachmittag in die Turn- und Festhalle. In Kleingruppen haben sie ihre Ideen, Wünsche und Anregungen ausgearbeitet und sie anschließend dem Bürgermeister und Teilen des Gemeinderates vorgestellt. „Sie erbrachten tolle Erkenntnisse“, sagte Gemeindeoberhaupt Clemens Moll.

Eines brachte der in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und der Schulsozialarbeit initiierte Workshop in jedem Fall zu Tage: Ein Großteil der Jugend fühlt sich in Amtzell wohl. Jedenfalls drückte dies eine Karte aus, in der die Jugendlichen mit grünen Pins markierten, wo genau in Amtzell sie gerne sind. Nur ganz vereinzelt gab es „rote Punkte“. Ist das Ergebnis auch repräsentativ, wenn knapp 300 junge Menschen dieser Alterskategorie nicht dabei sind? „Ja“, glaubt Bürgermeister Clemens Moll: „Gäbe es Probleme, wären sicherlich mehr hier.“

Eineinhalb Stunden lang hatten sich die Jugendlichen in Kleingruppen kritisch mit ihrer Gemeinde auseinandergesetzt. Schon zu dieser Zeit zog Moll von Tisch zu Tisch, studierte die nach verschiedenen Themenbereichen notierten Stichworte, sprach mit der Jugend der Gemeinde. Die letzte Jugendversammlung in Amtzell wurde 2012 abgehalten. „Also praktisch vor einer Generation“, betonte Moll gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Aus diesem Grund sei nun auch eine „Auffrischung“ erforderlich gewesen.

Wo geht ihr gerne hin? Welche Ecken gefallen euch nicht so gut? Wie informiert ihr euch über Amtzell? Und: braucht es eine Jugend-App? waren Fragen, auf die sich die Gemeinde Antworten erhoffte. Und siehe da: Das gute, alte Gemeindeblatt hat auch bei der Jugend noch längst nicht ausgedient. Jedenfalls überholte es den Facebook-Auftritt der Gemeinde bei einer kurzen Abfrage um Längen. „Eine extra App für Jugendliche ist überflüssig“, erklärte der 16-jährige Christian – und riet zu einem in der App installierten Jugendbereich.

Teilweise kamen die Wünsche der Jugendlichen sehr bescheiden daher, wie jener nach einem Netz am Bolzplatz („Damit die Bälle nicht in den Bach fliegen.“), nach Aufnahmeprüfungen für die Jugendkapelle („Um das Niveau zu erhöhen“) oder einer gemeinschaftlichen Dorfputzete, um verschiedene Bereiche sauber zu halten. Hier und dort fühlen sich Jugendliche in Amtzell auch nicht sicher. (Bessere) Straßenbeleuchtungen könnten ihrer Meinung nach an manchen Stellen Abhilfe schaffen. Länger diskutierte Moll auch mit einer Fünfergruppe, die sich mit dem Thema „Jugendgemeinderat“ auseinandersetzte. Moll brachte auch einen „Jahrgangs-Rat“ ins Spiel, in dem immer eine zu bestimmende Altersgruppe säße, die nach einem Jahr wechselt.

Die Jugendlichen klagten am Donnerstag ihr Leid in Sachen übervolle Schulbusse, die darüber hinaus auf der Hin- und Rückfahrt lange Wartezeiten mit sich brächten, da sie nur schlecht an die Schulbeginn- und –endzeiten gekoppelt seien. Als „wichtig, euch zu sagen“ erachtete Moll eine sofortige Antwort auf die Frage, warum es im Singenberger Weiher weder Rutsche noch Sprungturm oder andere Wasserattraktionen gäbe: „Ich verstehe euren Wunsch. Aber dann bräuchten wir immer eine Badeaufsicht – und das kostet extrem viel Geld.“

Als „gute Veranstaltung“ stufte die 13-jährige Sonja das Jugendhearing ein: „Man hat gesehen, dass sich unser Bürgermeister engagiert und sich unsere Vorschläge angehört hat.“ Sie selbst wünsche sich ein Jugendhaus oder einen ähnlichen Treff: „Es gibt in Amtzell schon Treffpunkte. Abe sie sind halt auch oft schon voll.“