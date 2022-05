Jugend trainiert für Olympia 2022 – Fußball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ ist mit ca. 800000 teilnehmenden Schüler*innen pro Jahr der weltgrößte Schulsportwettbewerb. Der Bundeswettbewerb der Schulen findet jährlich unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland statt, wobei derzeit in 21 Sportarten die besten Schulen Deutschlands ermittelt werden.

Auch Amtzell war wieder mit dabei und stellte sich erneut der Herausforderung, gegen sichtlich starke Mannschaften im Fußball anzutreten. Ferdinand Mähr, Kreisbeauftragter von „Jugend trainiert für Olympia“ in Ravensburg, begleitete die Spiele in Amtzell. Am 3. Mai traten hier acht Mannschaften der Primarstufen gegeneinander an, weitere sieben Mannschaften trugen die Wettkämpfe in Eschach aus. Das Team des Ländlichen Schulzentrums, das von Herrn Joser, Sportlehrer in Amtzell, betreut wurde, schaffte es, sich für das Kreisfinale zu qualifizieren, das am 18. Mai stattfindet. Wir drücken die Daumen für den Aufstieg und wünschen den jungen Spielerinnen und Spielern Fair Play und viel Glück.

Am 5. Mai war die Mannschaft des Salvatorkollegs aus Bad Wurzach zu Gast in Amtzell und besiegte das Team des Ländlichen Schulzentrums. Beide Mannschaften setzten sich aus einer Auswahl talentierter Jungs aus den Jahrgängen 2006 bis 2008 zusammen. Die Amtzeller bewiesen Kampf- und Teamgeist und nahmen die Niederlage zwar enttäuscht, aber sportlich und fair.