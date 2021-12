Jonathan Heidel ist im Trialsport der Rookie des Jahres

Rookie des Jahres: Diesen Titel hat das Deutsche Trialsport Fachmagazin dem Amtzeller Trialfahrer Jonathan Heidel in seiner Ausgabe vom November verliehen. Es ist zwar kein offizieller Titel, jedoch die Anerkennung der Leistung des 17-jährigen Motorsportlers, der für den MSC Amtzell bei der deutschen Trialmeisterschaft am Start war.

Nach sieben Wertungsläufen stand fest, dass Jonathan Heidel in seiner ersten Saison in der höchsten Klasse in der Gesamtwertung der viertbeste Trialfahrer in Deutschland ist. Auch mit seinem internationalen Abschneiden ist der MSC-Fahrer zufrieden. Bei der Europameisterschaft belegte er bei den Junioren den fünften und bei der WM in der Klasse 125 ccm den zehnten Gesamtrang.

Laut Mitteilung ist das Motivation genug für den Schüler des technischen Gymnasiums Wangen, um weiter täglich für seinen Sport zu trainieren – die Planung der kommenden Saison läuft bereits.