Jonathan Heidel fährt bei der Meisterschaft auf Platz drei

Erfolgreiche Rennen für Jonathan Heidel vom MSC Amtzell: Der Jugendtrialfahrer ist beim Lauf zur Weltmeisterschaft in Holland abermals Neunter geworden. Bei der deutschen Meisterschaft in Bayern startete der Allgäuer am zweiten Tag bei schwierigen Bedingungen eine Aufholjagd und steht in der Gesamtwertung auf Rang drei.

Der dritte und vierte Lauf zur deutschen Trialmeisterschaft war in Frammersbach in Nordbayern. Jonathan Heidel war der einzige Fahrer des MSC Amtzell. Die Veranstaltung wurde auf einem abgesperrten Gelände ausgetragen, dadurch durfte Heidel mit seiner 250er-Maschine starten. Das Fahrerfeld war laut Mitteilung groß, weil man keinen Führerschein benötigte. Die Sektionen waren ziemlich anspruchsvoll angelegt, das Gelände bestand aus feuchten Waldböden, hohen Steinen und Steinplatten. In der Anfangsphase der ersten Runde hatte Heidel etwas Probleme, bis er im Rennmodus war, dies besserte sich aber von Sektion zu Sektion. Durch zwei Leichtsinnsfehler in Runde zwei mit jeweils fünf Strafpunkten reichte es am ersten Fahrtag zu Platz sechs.

In der Nacht regnete es dann heftig und machte die Sektionen sehr rutschig. Der Amtzeller sammelte in der ersten Runde 31 Strafpunkte, verbesserte sich aber in der zweiten Runde um 13 Punkte und kam dadurch mit 49 Punkten noch auf den fünften Platz. In der Gesamtwertung zur deutschen Meisterschaft ist Heidel nun Dritter.

Im holländischen Zelham bestritt Heidel dann seinen zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft. Er kannte das Gelände bereits aus dem Vorjahr, als er dort bei einem Lauf zur Jugend-Europameisterschaft gestartet war. Am Ende belegte der MSC-Fahrer wie beim ersten Lauf in Italien Platz neun unter harten Konkurrenten, die hauptsächlich aus Spanien und Großbritannien kommen, wo der Trialsport einen hohen Stellenwert hat.

Mit seinen Clubkameraden vom MSC Amtzell zeigt Jonathan Heidel am 6. und 7. Juli beim 7. ADAC Allgäu-Trial in Amtzell-Maierhof sein Können. Start ist jeweils um 11 Uhr.