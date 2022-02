Weil er auf der A 96 in langsamer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war, hat eine Polizeistreife am Samstag gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West einen 61-jährigen Renault-Fahrer gestoppt. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizeiangaben weit über ein Promille, was zur Folge hatte, dass der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.