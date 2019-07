In Maierhof dröhnen zwei Tage lang die Motoren

Zum siebten Mal darf der MSC Amtzell Gastgeber einer Trialveranstaltung sein. Am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, werden zwei Läufe zur baden-württembergischen Trialmeisterschaft im vereinseigenenen Trialgelände in Maierhof ausgetragen.

14 Sektionen wurden von den Verantwortlichen in den vergangenen Tagen angelegt. Der MSC erwartet mehr als 100 Teilnehmer, davon rund 80 Jugendliche. Zahlreiche einheimische Fahrer werden an den Start gehen, darunter die Lokalmatadoren: Jonathan Heidel, erfolgreicher Starter bei WM, EM und DM in Klasse 2 (Experten), Linus Heine Klasse 3 (Spezialisten), Johannes Heidel und Linda Weber in Klasse 4 (Fortgeschrittene). Hannes Stohr wird in Klasse 5 am Start sein. Die jüngsten MSC-Fahrer, Rufus Hampapa, Noah Köbach und Lorenz Schreck werden bei den Neueinsteigern um vordere Plätze kämpfen.

Die Startzeiten sind jeweils ab 11 Uhr. Bis 14 Uhr müssten die meisten Fahrer die Sektionen bewältigt haben. Die Siegerehrung am Samstag ist etwa um 15.30 Uhr mit anschließender Allgäuolympiade und am Sonntag gegen 15 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Veranstaltungstagen frei.