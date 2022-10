In Amtzell hören zwei Hausärztinnen auf – So soll es mit der Versorgung weitergehen

In Amtzell hängen in diesem Jahr gleich zwei Ärztinnen ihren weißen Kittel an den Nagel, ebenso wie es in Vogt und auch in Wangen in letzter Zeit verschiedentlich der Fall war. Dr. Amy Neumann-Volmer und Dr. Susanne Schoeb – beide seit Jahrzehnten im Dienst ihrer Patienten in Amtzell – verlassen altersbedingt die jeweilige Praxis.

Amy Neumann-Volmer widmet sich bereits seit dem Sommer ihrer Aufgabe als Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“, Susanne Schoeb hört zum Ende dieses Jahres auf.

Hier werden bald weitere und neue Namen stehen: Die Landärzte Amtzell verstärken nach dem Weggang von Dr. Susanne Schoeb ihr Team. (Foto: kbo)

Einmal keine Nachfolge, einmal Praxisübergabe

Während Neumann-Volmer keine Nachfolgerin oder Nachfolger für ihre Praxis gefunden hat, vertraut Schoeb ihre Patienten ganz bewusst dem Team der Landärzte Amtzell an, an die sie ihre Praxis schon 2019 übergeben und wo sie zuletzt selbst mitgearbeitet hat. „Bei uns hat die Praxisübergabe sehr gut geklappt“, sagt Dr. Malte List, der die Praxis inzwischen gemeinsam mit Dr. Corbinian Wachter in einer sogenannten „Berufsausübungsgemeinschaft“ (früher Gemeinschaftspraxis) betreibt.

Er hat auch Vorsorge für die Zukunft getroffen und zwei weitere Ärztinnen eingestellt, die unter anderem helfen sollen, die Patientinnen und Patienten von Neumann-Volmer gut weiter zu versorgen. Insgesamt werden dann fünf Mediziner zur Landärzte-Praxis gehören.

Eine der neuen Ärztinnen ist seine Ehefrau, Johanna List, ebenfalls Allgemeinmedizinerin. Die andere, Dr. Anette Stiefenhofer, war bisher an der Oberschwabenklinik (OSK) in Ravensburg.

„Für uns in Amtzell mache ich mir keine Sorgen, wenn jetzt zwei Kolleginnen aufhören. Das Dorf bleibt ja nicht ohne Ärzte zurück“, sagt Malte List. Ähnlich sieht man das in der Gemeindeverwaltung. Die neue Bürgermeisterin, Manuela Oswald, sagte auf Nachfrage: „Wir sind in Amtzell hausärztlich gut versorgt“.

Nachfolgersuche verläuft immer wieder auch erfolgreich

Gleiches berichtet der Vorsitzende der Kreisärzteschaft, Hans-Otto Bürger, selbst Hausarzt in Vogt, für seine Gemeinde. Auch dort ist es im Sommer gelungen, Nachfolger für Hausarzt Dr. Ebeling zu finden. Zwei junge Ärzte – Dr. Christopher Birkel und Dr. Christoph Roscher – führen dort die Praxis als Gemeinschaftspraxis fort.

Den Medizinern in Amtzell und Umgebung macht eher der Mangel an medizinischen Fachangestellten zu schaffen. „Wir bekommen unsere Stellen nicht so besetzt, wie wir es bräuchten“, sagt beispielsweise Malte List. Auch die Gemeinschaftspraxis in Waldburg informierte im Mai darüber, dass aufgrund dieses Mangels die telefonische Präsenz reduziert werden müsse.

Die Amtzeller Landärzte machen noch auf ein anderes Problem aufmerksam. „Mit der hausärztlichen Versorgung scheint es allerdings in Wangen nicht ganz so gut zu laufen“, meint Malte List und berichtet: „Wir haben jedenfalls um die 30 Anfragen in der Woche aus der Kreisstadt oder auch aus Leutkirch und Kißlegg.

Da sagen uns 80-Jährige, dass sie in keiner Praxis aufgenommen werden und nicht einmal ihre Rezepte weiter verschrieben bekommen“. Leider könne man diese Patientinnen und Patienten nur im Ausnahmefall übernehmen, weil die Versorgung der Menschen aus Amtzell im Vordergrund stehe.

Ich arbeite solange weiter, bis ich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden habe. Dr. Klaus Volmer

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg sieht im so genannten „Mittelbereich“ Wangen, zu dem auch Amtzell gehört, noch Luft nach oben. Zwar sei die Versorgungslage „gut“, wie Pressesprecher Kai Sonntag erläutert. Allerdings seien zwei Hausarztsitze „frei“.

Über die Zahl der möglichen Hausarztpraxen in einem Bereich entscheidet ein Zulassungsausschuss auf Landesebene nach einem von Krankenkassen und Ärzteschaft festgelegten Versorgungsschlüssel. Dabei handelt es sich um einen bundesweit festgelegten Wert der Bedarfsplanung, der vor allem die Kosten im Blick hat. „Der tatsächliche Bedarf der Patienten kann davon durchaus abweichen“, merkt Kai Sonntag an.

Das ist der Stand beim Kinderarzt in Amtzell

Was die kinderärztliche Versorgung in Amtzell angeht, so versichert Dr. Klaus Volmer, Ehemann der früheren Hausärztin Amy Neumann-Volmer und ebenfalls im rentennahen Alter: „Ich arbeite solange weiter, bis ich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden habe“.

Dies ist nach Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung auch die einzige Möglichkeit, das Angebot aufrecht zu erhalten, denn der Versorgungsgrad liege nach dem bundesweiten Schlüssel weit über dem Soll und für Kinderärzte sei im Landreis Ravensburg „kein Arztsitz frei“. Daher bleibe nur die direkte Praxisübergabe an einen Nachfolger.