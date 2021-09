In Amtzell geht es erst ums Können, dann um Vollgas

Ein abwechslungsreiches Programm gibt es bei der dritten Station des Oberschwäbischen Mountainbike-Vielseitigkeitscups (OMV) am Wochenende in Amtzell.. Es gibt eine Cross-Country-Strecke für Mountainbiker, ein E-Mountainbike- und ein Pumptrackrennen. Das Rennwochenende startet am Samstag (12 Uhr) mit den Vorläufen im Pumptrack. Eine Voranmeldung ist laut Mitteilung nicht erforderlich.

Ab 16.30 Uhr gibt es das Rennen der E-Mountainbikes. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem handelsüblichen E-MTB (Pedelec) mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h und einer Motorleistung von maximal 250 Watt. Am Sonntag sind die Wettbewerbe für den OMV-Cup. Zunächst dürfen die Kinder ab Jahrgang 2016 um 9 Uhr auf einem vielseitigen und durchaus anspruchsvollen Technikparcours unter Beweis stellen, dass sie ihr Rad auch bei sehr langsamem Tempo beherrschen. Über den Technikparcours wird die Startaufstellung für das Cross-Country-Rennen ausgefahren, das ab 12 Uhr startet.

Das Cross-Country-Rennen der Erwachsenen startet im Anschluss an die Kinder- und Jugendrennen.

Die Anmeldung zum E-MTB- und Cross-Country-Rennen ist unter https://my.raceresult.com/176644/ bis Freitagabend möglich. Am Renntag kann in geringer Anzahl bis zum Erreichen des Startplatzlimits nachgemeldet werden. Genaue Infos gibt es laut Mitteilung in der Ausschreibung unter www.msc-amtzell.de.

Der MSC Amtzell und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von jung bis alt freuen sich über zahlreiche Zuschauer. Der Start- und Zielbereich und die Bewirtung sind beim Sportgelände Hössel in der Waldburger Straße. Parken ist laut des Veranstalters nur im Bereich der Turnhalle (Schulstraße 7, Amtzell) möglich.

Die Serie zum OMV-Cup fand 2019 zum ersten Mal statt. Die Rennserie soll vor allem Kindern und Jugendlichen alles abverlangen, was einen guten Mountainbiker ausmacht. In diesem Jahr werden die Seriensieger über fünf Etappen ermittelt und dürfen sich nach dem Finale in Bad Waldsee über ein neues Carbon-Rad freuen.