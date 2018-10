Im Gewerbeverein Amtzell herrscht Kontinuität

Die Gewerbeschau Amtzell wirft bereits wieder ihre Schatten voraus: Am 19. Mai 2019 wird ihre fünfte Auflage unter der Organisation des Gewerbevereins über die Bühne gehen. Letzterer hielt am Mittwochabend im Gasthaus Ochsen in Pfärrich seine Hauptversammlung samt Wahlen ab. Gleichzeitig feierte er sich auch selbst – und sein 30-jähriges Bestehen.

Viel gab es für Bernd Zimmermann und seine Kollegen im Vorsitzendenteam, Uli Bachmann und Erwin Schmid, nicht zu berichten, was nicht verwunderte. Denn das vergangene Vereinsjahr war ein „normales Jahr“, wie es später Schatzmeister Rainer Widemann benannte. Dies bedeutet: Es war ein Jahr ohne Gewerbeschau. Die wird es erst im kommenden Jahr wieder geben. Daher beschränkten sich im abgelaufenen Vereinsjahr die Vereinsaktivitäten auf einen gemeinsamen Besuch bei der Stiftung Liebenau und einige Vorstandssitzungen.

Zahl der Mitglieder wächst auf 65

Die Mitgliederzahl ist auf 65 Mitglieder gestiegen. Drei Austritten standen fünf Neuzugänge gegenüber, die Zimmermann allesamt vorstellte. Von 2879 Euro an Einnahmen und 3364 Euro an Ausgaben konnte Widemann berichten. Während sich Erstere ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen speiste, waren die Ausgaben vor allem den aus der letzten Gewerbeschau hervorgegangenen Steuern geschuldet. „Rund 2100 Euro“, erläuterte Widemann den entsprechenden Betrag. Der Kassenstand bewegt sich aber weiterhin bei mehr als 25 000 Euro.

„Ich glaube, der Gewerbeverein darf stolz sein auf seine 30 Jahre Vergangenheit“, gratulierte Amtzells Bürgermeister Clemens Moll, der später auch Entlastungen und Wahlen übernahm. Dass auch Moll sich auf die Gewerbeschau 2019 freut, ging aus seinen Worten hervor. Schließlich zeige die Gewerbeschau auch Amtzell als attraktivem Gewerbestandort, der viel mit der Gemeindeentwicklung zu tun habe, sagte Moll. Er versicherte, dass die Gemeinde den Gewerbeverein und die Betriebe auch weiterhin gerne und positiv gestimmt begleiten werde.

Das Trio Zimmermann, Bachmann und Schmid wird dem Verein auch in den kommenden beiden Jahren vorstehen. Ebenso wurden auch Rainer Widemann (Kassier) und Andrea Sosset (Schriftführerin) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Widemann wird seine Tätigkeit allerdings nur noch ein Jahr ausüben: „Dann geht das Amt an Karin Ruoss nahtlos über.“ Nach 22 Jahren im Ausschuss schied Ralf Wanner als Beisitzer aus. Für ihn rückte Sonja Kerler in den Beirat nach. Hubert Seeberger wurde als Beisitzer bestätigt.

Zimmermann bat die 35 zur Versammlung gekommenen Mitglieder, dem Vorstand doch immer wieder eine Rückmeldung zu geben, ob die angebotenen Aktivitäten im Verein ausreichen würden und die Internetseite gefalle. Gegebenenfalls könnten Vorschläge gemacht werden, was gewünscht werde. 2019 steht erst einmal – neben der Gewerbeschau – ein zwangloser „Sommerhock“ auf dem Programm. Firmen haben laut Zimmermann über die Internetseite nun auch eine Plattform, um sich vorzustellen und dort Ausbildungs- und Arbeitsplätze einzustellen. Bachmann dankte Elisabeth Hotz, die als „rechte Hand“ Widemanns und dessen Stellvertretung die finanziellen Geschicke managt, und Vorstandsmitglied Andrea Sosset mit einem kleinen Geschenk.