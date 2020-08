Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Hinterholz

Bei einem Vorfahrtsunfall in Hinterholz sind am Montagmittag ein VW und ein Audi zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.

Gegen 13.40 Uhr bog ein VW von Hinterholz nach links auf die Kreisstraße in Richtung Amtzell ab. Dabei übersah der 21-jährige Fahrer laut Polizei einen von rechts kommenden Audi und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.