Herr Messer klärt über die Gefahren im Netz auf

„Jeder zweite Jugendliche kennt eine Person, die Opfer von Cybermobbing wurde“, erklärt Gerhard Messer von der Präventionsstelle der Polizeidirektion Ravensburg. Diese und weitere Tatsachen rund um das Thema „Medien im Alltag“ sind erschreckend. Auf die vielfältigen Gefahren rund um Cybermobbing, Passwortsicherheit und Grooming machte der Polizist die Amtzeller Schüler und Schülerinnen aufmerksam.

„Da mit dem Handy tagtäglich umgegangen wird, möchten wir unsere Schüler und Schülerinnen auch auf die Gefahren hinweisen und ihnen, wenn nötig, Hilfsangebote aufzeigen“, so Schulsozialarbeiter Rudi Schmid-Geiger, der diese Präventionsveranstaltung am Ländlichen Schulzentrum Amtzell mit Herrn Messer von der Polizei für die Klassenstufen 5 und 6 organisiert hatte. In seinem Präventionsvortrag griff Herr Messer klassische Gefahren wie Passwortsicherheit, Cybermobbing und Webcams auf.

Grundlage für seinen Vortrag ist der Film „Verklickt – Sicherheit im Medienalltag“ vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Anschaulich werden dort die brisanten Themen angesprochen. Beim Thema Cybermobbing wussten die Schülerinnen und Schüler zum Teil aus eigener Erfahrung Bescheid. „Das sind Beleidigungen, die im Internet oder über das Smartphone stattfinden“, erklärte ein Schüler. Andere Schülerinnen und Schüler meldeten sich und brachten Vorschläge für Hilfsmaßnahmen ein. „Wendet euch bei Cybermobbing an Eltern, Lehrer oder den Schulsozialarbeiter, allein kommt man da nie raus“, so Messer mit einem dringenden Appell an die Schüler und Schülerinnen, sich Hilfe zu holen.

Zum Abschluss ging es um das Thema Webcams sowie Handykameras, wie am besten damit umgegangen wird und was rechtlich erlaubt ist. Die Schülerinnen und Schüler waren außerordentlich begeistert von der interessanten und lehrreichen Präventionsveranstaltung und bedankten sich dafür bei Herrn Messer mit großem Beifall.