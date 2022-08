Heidel-Brüder sind international unterwegs

Die Familie Heidel hat in den vergangenen Wochen große Strecken auf Autobahnen und per Fähren zurückgelegt. Jonathan und Johannes Heidel vom Motorsportclub (MSC) Amtzell waren bei den Trial-Europameisterschaften auf der Isle of Man und in Schottland sowie in Belgien bei einem Lauf zur Trial-Weltmeisterschaft am Start.

Jonathan Heidel schaffte es in der höchsten Klasse bei der EM zu einem fünften Platz – trotz für ihn ungewohnten Bedingungen auf der Isle of Man. Die anspruchsvollen Sektionen mit großen, griffigen Felsen waren direkt am Strand angelegt. Der Wettbewerb in Schottland verlief für Jonathan Heidel mit Platz neun dagegen nicht nach seinen Wünschen. Dennoch liegt er in der Zwischenwertung bester deutscher Teilnehmer momentan auf Platz sechs.

Starke Konkurrenz aus den Trialhochburgen

Nach den EM-Läufen ging es anschließend weiter zum 5. Lauf zur Trial-WM in Belgien. Jonathan Heidel startete dort in der zweithöchsten Klasse bei stärkster Konkurrenz aus den Trialhochburgen Spanien und Großbritannien. Am Ende musste er sich mit Platz 32 zufriedengeben. Von Belgien aus geht es für Jonathan Heidel direkt zum nächsten WM-Lauf nach Frankreich.

Sein jüngerer Bruder Johannes Heidel belegte auf der Isle of Man in der Klasse Youth Championship den vierten Platz, nur zwei Strafpunkte trennten ihn von einem Platz auf dem Treppchen. In Schottland reichte es für ihn dann sogar für den Sprung aufs Podest. Bei sehr schwierigen Sektionen in Schottland fuhr Johannes Heidel auf Platz zwei. Durch diese Topplatzierung liegt er hinter einem Fahrer aus Großbritannien und einem Spanier derzeit auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung zur Trial-EM.

Bei der Trial-WM in Belgien verpasste Johannes mit Platz 16 einen Punkt in der WM-Wertung. Nach den EM- und WM-Läufen geht es für Johannes Heidel bei zwei Läufen zur deutschen Jugend-Trialmeisterschaft im oberpfälzischen Mitterteich um den Titel des deutschen Jugend-Trial-Meisters.