Heartbeat, Rhythm & Soul

Dem Cajon-Spezialisten Matthias Philipzen gelang es, in einem zweitägigen Workshop am Ländlichen Schulzentrum Amtzell, die Schüler*innen der Klassen 3 bis 10 aus ihrer Reserve zu locken, um sie nach langer kreativer Pause auf eine Reise durch verschiedene Rhythmen mitzunehmen. Ohne aufdringlich zu sein, nahm er Kontakt zu den Schülern auf, involvierte sie, band sie in die Gruppe ein und schaffte gleichermaßen eine ganz intensive Selbstwahrnehmung des Einzelnen, die faszinierend zu beobachten war.

Mit dem Perkussionisten Philipzen, der Dozent an der Hochschule für Musik in Würzburg ist, gelang der Einstieg nach der Coronapause, außerschulische Fachleute wieder in den Schulalltag einzubeziehen. Ohne finanzielle Unterstützung sind solche Projekte für eine Schule fast nicht zu stemmen. Das LSZ wurde hier von der Kränzle Stiftung Amtzell subventioniert. Weiter geht es mit Präventionsveranstaltungen zum Thema Gewalt und Drogenkonsum in den Stufen 7, 8 und 9 sowie Klettern in der Kletterhalle Red Rooster Amtzell, die mit der Schule kooperiert.