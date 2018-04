„Haus der Inklusion“: Einzug voraussichtlich 2020

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine Besucherin des Stuttgarter Frühlingsfests hat sich am Stuttgarter Frühlingsfest in einen Polizisten verguckt - und seine Kollegen müssen nun Amor spielen. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei am Mittwoch sagte, hatte sich die Frau über Facebook bei den Beamten gemeldet.

„Die Dame hat uns angeschrieben und gesagt, dass sie auf dem Wasen einen Polizisten gesehen und sympathisch gefunden hat“, sagte der Sprecher. Sie habe sich aber nicht getraut, ihn anzusprechen.