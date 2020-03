Graffiti an Autobahnüberführung

Zwischen Herfatz und Karbach haben Unbekannte an einer Autobahnüberführung ein lilafarbenes Graffiti angebracht. Die Verschmutzung wurde laut Polizei am Sonntag bemerkt. Der Verkehrsdienst in Kißlegg versucht nun, den Verursacher ausfindig zu machen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07563/90990 zu melden.