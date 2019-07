Gerlinde Honold-Stiefel und Peter Heudorfer verabschiedet

Gerlinde Honold-Stiefel und Peter Heudorfer sind in einer Abschiedsfeier am Ländlichen Schulzentrum (LSZ) Amtzell in ihren Ruhestand verabschiedet worden. Wie die Schule mitteilt, waren die beiden in den vergangenen Jahren an der Gemeinschaftsschule Amtzell tätig gewesen. Hier zeichneten sie sich durch großes Engagement an der Schulentwicklung zur Gemeinschaftsschule, sowie einer hervorragenden Unterrichtsqualität aus. Beide sind weit über 40 Jahre im Schuldienst tätig.

Heudorfer setzte seine Akzente im mathematischen Bereich und im Sportunterricht, Honold-Stiefel lehrte das Fach Mathematik, aber auch Geschichte und Gemeinschaftskunde sowie die Fächer der Hauswirtschaft. Die Umsetzung der Lehrplanstandards waren Basis ihres Wirkens, heißt es weiter in dem Schreiben. Mit ihren pädagogischen Qualitäten füllten sie die theoretischen Inhalte mit langjähriger Erfahrung und gestalteten den Unterricht lebensnah und interessant.