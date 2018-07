Georg Wößner beginnt seine Arbeit „An der Argen“

Mut, Kraft und Vertrauen: Diese drei Wünsche gab Weihbischof Matthäus Karrer sieben Frauen und zwei Männern am 14. Juli mit auf den Weg, als er sie in einem Festgottesdienst in der Amtzeller Kirche St. Johannes und St. Mauritius für ihren Dienst als Gemeindereferenten beauftragte und aussandte. Acht von ihnen wurden in den vergangenen zwei Jahren in der Diözese ausgebildet, eine Gemeindereferentin aus einem anderen Bistum erhielt ebenfalls eine Beauftragung für ihren Dienst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heißt es in der Pressemitteilung.

Unter den neu Beauftragten war Georg Wößner, der seine praktische Ausbildung als Gemeindeassistent seit 2016 in der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ absolviert hat. Pfarrer Erhard Galm hob im Festgottesdienst hervor, dass diese jungen Menschen, die sich in den Dienst nehmen lassen, mit ihrer Kreativität das Leben der Gemeinden bereichern. Die Beauftragung steht am Ende einer in der Regel sechsjährigen Ausbildung. Für die neuen Gemeindereferenten beginnt nun der Start ins Berufsleben, teilt die Pfarrgemeinde mit. Sie übernehmen in den Gemeinden Aufgaben der Verkündigung, Liturgie und Diakonie. Georg Wößner bleibt als Gemeindereferent in der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ und wird sich schwerpunktmäßig neben dem Religionsunterricht der Vorbereitung auf die Erstkommunion und der Jugendarbeit widmen.

Dank an die Wegbegleiter

„Jetzt han mr’s g’schafft“, richtete Georg Wößner laut Mitteilung seine Dankesworte am Schluss des Gottesdienstes, an diejenigen, die die neuen Gemeindereferenten auf ihrem Ausbildungsweg begleitet und motiviert hatten. Als Konzelebranten hatten Domkapitular Uwe Scharfenecker, Domkapitular Paul Hildebrand, Pfarrer Erhard Galm, Vikar Matthias Hammele und Diakon Philipp Groll mitgewirkt.

Die Band Combo Patibel aus Marbach am Neckar, Steffen Maucher an der Orgel und der Solo-Gesang von Brigitte Ferdinand setzten musikalische Akzente.