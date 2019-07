Generationen Hand in Hand

Seit März besuchen 16 Schüler des ländlichen Schulzentrums Amtzell ältere Menschen in der Gemeinde. Das ist auch das Ziel des Projektes „Hand in Hand“, wie Schulsozialarbeiter Rudi Schmid-Geiger erklärt: „Wir wollen junge und älter Menschen zusammenbringen, damit sie sich besser kennen und verstehen lernen“. Doch bei all dem Kennlernen, gemeinsamen spielen und Erfahrungsaustausch, gab es im Laufe des Jahres auch den einen oder anderen traurigen Moment, wie Schmid-Geiger mitteilt.

Doch zunächst startete das Projekt „Hand in Hand 2019“ damit, die Schüler vorzubereiten – mit einem Erste-Hilfe-Kurs, mit einem Kurs „Spiele und Beschäftigungen mit Senioren“, mit einer „Einführung in die Lebenswelt von Senioren“. Schulsozialarbeiter Schmid-Geiger gab Tipps, was an den Besuchsnachmittagen alles gemacht werden kann, und er begleitete die Schüler später auch mit regelmäßigen Treffen, wie er weiter mitteilt. Die Bürgerstiftung des Kreises Ravensburg unterstützt das Projekt finanziell.

Dann ging es in die heiße Phase: Jeweils zu zweit besuchten die Jugendlichen den Senioren entweder zu Hause oder im Altenheim. Gemeinsames spielen, erzählen, einkaufen und spazieren gehen, waren die Hauptbeschäftigungen der Schüler mit „ihren“ Senioren. „Meine zwei Jungs und ich waren eine tolle Truppe, das hat mir wirklich Spaß gemacht, vielen Dank“, sagte einer der Senioren bei der Abschlussveranstaltung.

Doch gab es auch traurige Momente für die Jugendlichen: Einige Senioren erkrankten in dieser Zeit schwer und eine Seniorin starb.

Bei der Abschlussveranstaltung im Altenheim Sankt Gebhard verabschiedeten sich die Schüler mit Blumen und Umarmungen bei „ihren“Senioren – ein Zeichen dafür, dass sich die Generationen näher gekommen sind, so Schmid-Martin. Außerdem gab es ein „ein herzliches Dankeschön für euer Engagement“ seitens Gemeinde Amtzell durch Hauptamtsleiterin Bettina Miller. Sie übergab den Schülern den Qualipass, der das soziale Engagement der Jugendlichen dokumentiert.