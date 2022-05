Generalversammlung der Landfrauen Amtzell-Pfärrich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem coronabedingt seit 2019 keine Generalversammlung mehr in Präsenz stattfinden konnte, war die Vorsitzende Karin Volkwein um so glücklicher, einen vollen Saal begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßte sie die Ehrengäste Christa Fuchs vom Vorstandsteam des Kreisverbandes der LandFrauen und seit kurzem Trägerin des Landes-Verdienstordens, sowie Petra Weishaar von den LandFrauen aus Eichstetten am Kaiserstuhl und Ortsobmann Josef Volkwein.

Kassiererin Christine Heine berichtete von den Kassenjahren 2019-2021, die allesamt mit positivem Ergebnis abgeschlossen haben. Auch Chronistin Patricia Allmendingers Bericht umfasste die drei Jahre, wobei die Aktivitäten in 2020 und 2021 leider nur in geringerem Umfang wie gewohnt stattfanden. Eine Konstante war das Kräuterbüschelbinden, das trotz Corona jährlich abgehalten werden konnte. Nachdem die alte Vorstandschaft von den anwesenden LandFrauen entlastet wurde, konnte die lange anstehende Satzungsänderung in Angriff genommen werden. Hier wurde unter anderem beschlossen, dass die LandFrauen künftig von einem Vorstandsteam geleitet wird und nicht von einer einzelnen Vorsitzenden beziehungsweise deren Stellvertreterin. Auch die Satzungsänderung wurde von den Anwesenden genehmigt.

Clemens Moll, der inzwischen von einer anderen Generalversammlung kam und zu den LandFrauen dazu gestoßen war, konnte im Anschluss die Wahl der neuen Vorstandschaft leiten. Das dreiköpfige Vorstandsteam bilden Sylvia Kekeisen, Viola Weber und Petra Fischer, denen Patricia Allmendinger, Christine Heine und Uschi Schnell zur Seite stehen werden. Karin Volkwein zieht sich nach über 25 Jahren in der Vorstandschaft und davon 15 Jahre als Vorsitzende in den LandFrauen-Ruhestand zurück.

Nachdem nun der Hauptteil dieser Generalversammlung geschafft war, konnten sich alle mit lecker Spargel- und Gulaschsuppe stärken. Nach dem Essen durfte Christine Heine die Silberne Biene für zehn Jahre in der Vorstandschaft von Christa Fuchs empfangen, coronabedingt mit zweijähriger Verspätung. Danach kündigten sich noch die zwei Ratschen Berta und Paula an, die in humorvoller Weise das Wirken der scheidenden Vorsitzenden Karin Volkwein beleuchteten.

Zum Abschied als Vorsitzende bekam die künftige „Genuss-LandFrau“ Karin Volkwein von ihren Ausschuss-Bienen persönliche Geschenke überreicht.