Gemeinschaftsschüler feiern Abschlüsse

„Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen“, sagte schon Konfuzius. Der Abschlussjahrgang des Ländlichen Schulzentrums Amtzell (LSZ ) hat genau das getan und im Schulhof einen Baum gepflanzt. Diesen nannten sie pragmatisch Gertrud Bäuml, eine Kombination aus den Namen ihrer Klassenlehrer Gertrud Hochdorfer und Gunther Bäuml. Im Gasthof Kleber in Haslach fand nun am Donnerstagabend die feierliche Verabschiedung der Zehntklässler statt, teilt das LSZ mit.

Die Absolventen Marina Schindele und Johannes Linder hätten dort sprachgewandt durchs Programm geführt. In einer emotionalen Rede der Schülersprecherin Gloria Schmidt sei klar geworden, dass die Jahre am LSZ den Schülern einerseits festen Halt gaben, ihnen ermöglichten zu wurzeln, aber auch das Wachsen zuließen, das Reifen zu mündigen und selbstständigen Persönlichkeiten, die sich nun auf den Weg machen können, einen Himmel zu gewinnen. Auch Schulleiterin Sara Schmucker wünschte den Absolventen, ihre Flügel auszubreiten, ihre Chancen zu nutzen und ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Sie könne ihre Schützlinge wohl gerüstet entlassen.

Die Schüler der Klasse 9, die die Hauptschulprüfung erfolgreich abgelegt haben, wurden in feierlichen Rahmen am Mittwochabend von ihren Lehrern verabschiedet. Den Realschulabschluss bestanden alle Absolventen mit einem Durchschnitt von 2,3. Dieser Schnitt zeigt laut LSZ deutlich, dass das System Gemeinschaftsschule zum Erfolg führe. Wichtig sei es, nicht zu selektieren, sondern Stärken individuell in einer heterogenen Gruppe zu fördern. Belobigungen und Preise hätten die sehr guten Leistungen einiger Schüler unterstrichen. Johannes Linder durfte sein Reifezeugnis mit dem Schnitt von 1,2 entgegennehmen. Marie Gambach und Helena Weber schlossen die mittlere Reife mit einem Schnitt von 1,8 ab, sowie Julia Ast mit 1,9.Die Klassenkameraden, die ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und die Jugendlichen, den diesen nach Klasse 9 bestanden haben, dürfen sich ebenso bester Ergebnisse erfreuen, heißt es weiter.

Gut vorbereitet durch ein schulbegleitendes Berufsorientierungsprogramm werden alle Schulabgänger laut Mitteilung ihre Bildung fortsetzen. Alle Möglichkeiten der Bildungsangebote würden genutzt. Die weiterführenden beruflichen Gymnasien sowie verschiedene Ausbildungsbetriebe oder aufbauende Schularten könnten sich glücklich schätzen, sozial gefestigte, demokratisch denkende, reife Jungbürger in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Wenige Schüler hätten sich für einen Auslandaufenthalt oder ein Freiwilliges Jahr entschieden.