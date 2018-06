Gemeinsamer Gottesdienst in Amtzell ist Startpunkt

„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“: Das ist Thema in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in den nächsten Jahren. Bis 2020 sollen die Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten innerhalb des diözesanen Rahmens und mit Unterstützung der Dekanate ihren eigenen Entwicklungsprozess gestalten – von einer „Komm her zu uns“- zu einer „Wir kommen zu dir“-Kirche, also Kirche nicht nur in der Kirche, sondern „an vielen Orten“.

Für die Seelsorgeeinheit „An der Argen“ war ein gemeinsamer Gottesdienst aller Gemeinden in Amtzell offizieller Startpunkt dieses Entwicklungsweges, heißt es in einem Bericht. „Vertrauen wagen“ war Thema des Gottesdienstes, der von Amtzell vorbereitet worden war und an dem sich Lektoren und Ministranten aus allen acht Gemeinden beteiligten. Entsprechend lang war der Zug der Ministranten, die mit den beiden Pfarrern der Seelsorgeeinheit, Martin Schniertshauer und Erhard Galm, in die Kirche einzogen.

Acht Gemeinden, die sich teilweise aufgrund der räumlichen Entfernung (Achse Amtzell bis Achberg) noch fremd sind, machen sich gemeinsam auf den Weg. Zum gegenseitigen Kennenlernen war im Vorfeld des gemeinsamen Gottesdienstes Gelegenheit beim mehrstimmigen Einüben der Gesänge aus Taizé unter Anleitung von Wolfgang Dettling. Die Dynamik der Gesänge von leise bis laut – je nach Begleitinstrument – gab dem Gottesdienst eine ganz besondere Atmosphäre, heißt es im Bericht weiter.

Gut besucht waren der Gottesdienst und auch der anschließende Stehempfang im Haus der Gemeinde, wo die allgemeine Resonanz auf diesen Gottesdienst Hoffnung gibt für den gemeinsamen Weg der acht Gemeinden.