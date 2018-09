Gemeinsam ein Gefühl für Leben in Fülle bekommen

Ein großer Tag für die Seelsorgeeinheit „An der Argen“. Nach einem Jahr der Vakanz ist mit Matthias Hammele wieder ein leitender Pfarrer für die katholischen Kirchengemeinden in Achberg, Amtzell, Haslach, Pfärrich, Primisweiler, Roggenzell und Schwarzenbach in das Pfarrhaus in Amtzell eingezogen. In einem feierlichen Gottesdienst hießen ihn am Sonntagnachmittag Gläubige aus allen Teilen des Zusammenschlusses herzlich willkommen.

Wie groß die Freude gerade in Amtzell ist, das zeigte sich schon am Rahmen zur Investiturfeier. Spielmannszug, Bürgerwehr und Justini-Grenadiere sowie die Fahnenabordnungen der Vereine geleiteten Matthias Hammele und die Konzelebranten in einem festlichen Zug zur Kirche, wo der „mit 41 Jahren jetzt jüngste Pfarrer im Dekanat Allgäu-Oberschwaben“ vom Dechanten vorgestellt wurde.

„Amtzell bewusst gewählt“

„Er hat sehr bewusst Amtzell als seine erste Pfarrstelle nach der Ausbildung gewählt“, sagte Ekkehard Schmid und bat die Gemeinden, Hammele in seinem Amt zu unterstützen. Dies insbesondere im Hinblick auf die Frage „Wie kann Kirche von heute auch die von morgen sein?“ Stellvertretend für alle, die in den vergangenen Monaten bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, bedankte sich Schmid bei Hildegard Baier, der zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates von St. Johannes und St. Mauritius, für den großen Einsatz.

Nachdem Franz Martin in seiner Eigenschaft als Mitglied des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit das Ernennungsschreiben von Bischof Gebhard Fürst verlesen hatte, nahm der Dekan dem neuen Pfarrer das Dienstversprechen und sein Bekenntnis zum Glauben ab und geleitete ihn zum Priestersitz.

In seiner Predigt nahm Pfarrer Hammele seinen Primizspruch „Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ wieder auf und sagte: „Diese Zusage Jesu Christi gilt für alle und stellt keine Bedingungen. Gegen alle Schwarzmalerei braucht es die Kirche, die für dieses Leben in Fülle steht, die den Menschen nach wie vor etwas zu sagen hat.“ Matthias Hammele war es bewusst, dass die Kirche die Aufgabe habe, „den Glauben als echte Alternative und als Konzept der Hoffnung über den Tod hinaus anzubieten“.

Die schöne Pflicht, Pfarrer Hammele im Namen der politischen Gemeinden und Ortschaften zu begrüßen und jede einzelne vorzustellen, war Neuravensburgs Ortsvorsteher Hermann Schad zugefallen. Er tat dies nicht ohne den Blick in Richtung „Krise von Kirche und Staat, die überall spürbar ist“ und nannte als Konsequenz und Aufgabe, „verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen“. Schließlich sei man auf allen Ebenen „ganz nah an den Menschen dran“. Schad versicherte dem neuen Pfarrer die Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Von Pfarrerin Helena und Pfarrer Christoph Rauch kamen Begrüßungs- und Segenswünsche in Form einer Aufschlüsselung des Namens „Amtzell“. So stand das „A“ für ein gutes Ankommen, „M“ für den Mut, eine so große Seelsorgeeinheit zu leiten und für sie Entscheidungen zu treffen, „T“ für das Einfühlungsvermögen, Menschen von der Taufe bis zum Tod zu begleiten. Immer wieder zur Ruhe zu kommen, war dem „Z“ zugeschrieben, das „E“ erhoffte erfüllte Jahre und das „Doppel-L“ war mit einem Geschenk von leckeren Lebensmitteln verbunden.

Ähnlich aufgeschlüsselte Gedanken wurden auch von den zweiten Vorsitzenden der katholischen Kirchengemeinden vorgebracht. Der „Regenbogen“ als Symbol für die Seelsorgeeinheit lieferte dazu den Hintergrund. Jede Farbe, verbunden mit einer Pflanze, wurde zu Begriffen wie „Klarheit in Wort und Tat“, „Vertrauen, Geduld und Kraft“ oder „Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen“.

Auftrag nicht allein zu schultern

Pfarrer Matthias Hammele zeigte sich ebenso dankbar wie überzeugt davon, dass er den großen Auftrag, Pfarrer von sieben Gemeinden zu sein, nicht allein schultern könne. Sein Wunsch war es, „gemeinsam nach Lösungen zu suchen und sich auf den Weg zu machen“. Kirche, so stellte der Geistliche klar, „ist nicht nur da, wo der Pfarrer ist, sondern überall, wo Jesus Christus dabei ist“. Und zusammenfassend war es Hammele wichtig, „ein Gespür für das Leben in Fülle“ zu bekommen.

Pfarrer Matthias Hammele, Jahrgang 1977, verbrachte seine Kinder- und Jugendjahre in Ellwangen-Pfahlheim. Nach dem Abitur ging er als „Missionar auf Zeit“ für zwei Jahre nach Südamerika, um dann in Tübingen Spanisch und Theologie zu studieren. Seine Dissertation im Fach „Neues Testament“ und hier über den Evangelisten Johannes, schloss Matthias Hammele 2011 ab. In der Zeit reifte in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Das Diakonatsjahr legte er in Ditzingen ab, 2013 wurde er in Weingarten geweiht. Seine Vikarszeit absolvierte der am Sonntag in Amtzell investierte leitende Pfarrer für die Seelsorgeeinheit „An der Argen“ in Geislingen/Steige, Aalen und Wangen.