Gemeinderat Amtzell beschließt Straßensanierungsarbeiten

Der Gemeinderat Amtzell hat über das Programm von Straßensanierungen beraten. Neben des Rückblicks auf die Arbeiten in den Jahren 2017 und 2018 legte Ortsbaumeister Günter Halder den Plan für 2019 vor. Dies auch im Hinblick auf den strengen Winter, der verschiedene Bereiche stark in Mitleidenschaft gezogen hat.

Die Gemeinde Amtzell unterhält auf einer Gemarkungsfläche von 30,5 Quadratmetern ein eigenes Straßennetz von nahezu 100 Kilometern Länge. Das bedeutet eine Straßenfläche von nahezu 350 000 Quadratmetern. Günter Halder führte am Montag die drei Schadensklassen vor Augen, nach denen der jeweilige Handlungsbedarf bemessen wird: keine oder langfristige (über zehn Jahre), mittelfristige (innerhalb von zehn Jahren) und kurzfristige Erfordernisse.

Welche Straßen sofort beziehungsweise innerhalb von fünf Jahren zur Sanierung anstehen, machte der Ortsbaumeister anhand von Plänen deutlich. Nachdem 2017 ein Betrag von 125 000 Euro und 2018 einer von 200 000 Euro aufgewendet wurden, rechnet Halder für dieses Jahr mit Kosten für Straßensanierungen in Höhe von 162 500 Euro. Dazu kommen noch einmal 49 000 Euro für die Resterschließung Spiesberg und 31 000 Euro für den Feinbelag im Baugebiet Pfärricher Berg.

CDU-Gemeinderat Hans Roman fand den Plan „grundsätzlich in Ordnung“, bemängelte allerdings die Tatsache, dass man sich wieder nicht an die 2012 aufgestellte Prioritätenliste gehalten habe. Wörtlich sagte er: „Jahr für Jahr wirft man den einmal aufgestellten Plan über den Haufen“. Günter Halder nannte den Vorwurf „berechtigt“ und erklärte: „Ich schaue mir die Sachen vorher an und entscheide, was der Bauhof davon leisten kann. Drei, vier oder fünf Jahre im Voraus planen ist unmöglich.“ Halders Vorschlag, sich in der Runde des Gremiums einmal genügend Zeit zu nehmen, „um alles in Ruhe anzuschauen“, wurde dankend angenommen. Auch die Bitte von Gemeinderat Lothar Heine (BAP), „mehr Gewicht auf sogenannte Flickarbeiten zu legen“, soll entsprochen werden. Wobei Kollegin Birgit Arnegger generell Verständnis für die Situation des Ortsbaumeisters aufbrauchte und davon überzeugt war: „Der Bauhof hat alles auf dem Schirm. Es gibt Wichtigeres, womit wir uns befassen müssen.“