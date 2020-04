Gemeinde Amtzell nimmt nach tödlichem Unfall Stellung

Am Karfreitag gab es auf der Waldburger Straße am Ortsausgang von Amtzell einen tödlichen Motorradunfall. Die Stellungnahme der Gemeinde Amtzell ungekürzt im Wortlaut:

Die K 7989 von Hannober nach Amtzell (und auch in Verlängerung über Spiesberg) ist bei Motorradfahrern eine äußerst beliebte Strecke. Der Abschnitt ist landschaftlich sehr schön und bietet eine abwechslungsreiche und kurvige Streckenführung. Dies sind Komponenten, die nachvollziehbar sind und viele Motorradfahrer anziehen. Leider befinden sich darunter auch einige Verkehrsteilnehmer, die sich nicht unbedingt an die Straßenverkehrsordnung halten und auch Freude an extremen Lautstärken ihrer Fahrzeuge haben. Dies alles geht natürlich stark zu Lasten der Anwohner und der anderen Verkehrsteilnehmer. Seit dem tödlichen Unfall am Karfreitag häufen sich Anrufe und Anfragen bei der Gemeindeverwaltung und daher wollen wir an dieser Stelle über den aktuellen Sachstand informieren.

Was ist in der Vergangenheit unternommen worden?

Das Thema Motorradlärm an der K 7989 ist nicht neu und kommt insbesondere zum Saisonbeginn jedes Jahr auf. Die Gemeindeverwaltung hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach das Verkehrsamt beim Landratsamt auf diese Problematik aufmerksam gemacht, da von dort verkehrsrechtliche Anordnungen (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen) vorgenommen werden müssen. Die Gemeinde selbst kann keine Geschwindigkeitsbegrenzung anbringen. Zudem hat die Gemeinde dieses Thema bereits auf die Tageordnung des Gemeinderats gesetzt, um über die Situation zu berichten und auch eine öffentlich wahrnehmbare Diskussion zur Lärmproblematik anzustoßen. Darüber hinaus haben wir bei der Verkehrspolizeidirektion um weitere Kontrollen gebeten. Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Gemeinde Amtzell sich an einer landesweiten Initiative gegen Motorradlärm beteiligt und einen Forderungskatalog zur Reduzierung des Motorradlärms dem Verkehrsministerium übergeben hat (weitere Infos auf amtzell.de unter Aktuelles; dort findet sich eine Pressemitteilung vom 13.02.2020).

Was soll weiter unternommen werden?

Auch in Zukunft werden wir auf weitere und noch stärkere Polizeikontrollen für diesen Streckenabschnitt drängen. Gerade zu Saisonbeginn und an schönen (Wochenend)Tagen erscheinen uns solche Kontrollen als besonders wichtig. Dabei sollten die Kontrollen unserer Meinung nach sichtbar (Streifenwagen) und unsichtbar (zivile Einsatzkräfte) durchgeführt werden. Zudem setzt sich die Gemeindeverwaltung auch weiterhin beim Landratsamt für die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen ein. Auch die Aktivitäten der Initiative Motorradlärm sollen weiter unterstützt werden. Es dürfte vermutlich einfacher werden sich Gehör zu verschaffen, wenn möglichst viele Kommunen einheitliche Forderungen stellen. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 76 Städte und Gemeinden an.

Zusätzlich appellieren wir an den Verstand der Motorradfahrer und haben Banner mit entsprechenden Hinweisen erstellt. Diese Banner sprechen gezielt Motorradfahrer an und bitten um eine leise und langsame Fahrweise. Die Bestellung der Banner erfolgte bereits am 07.04.2020 und somit VOR dem tödlichen Unfall vom 10.04.2020.

Wie ist der tödliche Verkehrsunfall in diesem Zusammenhang zu bewerten?

Wir bitten hier um besondere Vorsicht: Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Schon aus diesem Grund ist eine Bewertung dieses Unfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig möglich. Selbstverständlich erkundigt sich die Gemeindeverwaltung nach Abschluss der Ermittlungen nach dem Unfallgeschehen und wird dieses gegebenenfalls in der weiteren Argumentation bei den Behörden und der Polizei vorbringen.

Quelle: www.amtzell.de