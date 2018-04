Gemeinde Amtzell eröffnet Rollatorenparcours

Der „Rollatorenparcours“ wird offiziell am Freitag, 20. April, um 17 Uhr am Haus St. Gebhard eröffnet. Alle Bürger sind zur Feierlichkeit eingeladen. Der Verein Füreinander-Miteinander wurde im Jahr 2001 als Nachfolger eines kirchlichen Krankenpflegevereins gegründet und hat derzeit rund 180 Mitglieder. Er soll eine Brückenfunktion zwischen Gesellschaft, Kommune und Kirchengemeinden sein und findet laut Verein großen Zuspruch und Anerkennung in der Gemeinde. Füreinander-Miteinander ist in Amtzell Träger der organisierten Nachbarschaftshilfe, der Hospizarbeit mit Besuchsdienst, der Flüchtlingshilfe, eines Entwicklungs- und Bildungsprojekts in Kenia, der sozialen und kulturellen Altenhilfe und ist aktuell eingebunden in das Projekt „Kommunales Know-How für Nahost“ des Bundesentwicklungsministeriums im Libanon. Insgesamt 80 Ehrenamtliche bringen sich ein. Sowohl die bürgerliche als auch die Kirchengemeinden sind Mitglied. (sz)