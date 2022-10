Gelungener Oktoberfest Gottesdienst in Pfärrich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 9. Oktober feierte die Seelsorgeeinheit An der Argen ihren ersten Oktoberfest Gottesdienst. Jugendliche hatten die Idee zu diesem Gottesdienst und haben ihn auf vielfältige Weise mitgestaltet und bereichert. So wurde mit Fahnen der Ministrantengruppen und einer bunten Mischung aus Trachten und Ministantengewändern in die Wallfahrtskirche eingezogen. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Pfärrich begleitet. Viele Menschen aus der ganzen Seelsorgeeinheit und sogar darüber hinaus kamen zu diesem Gottesdienst der anderen Art nach Pfärrich, sodass die Kirche fast komplett gefüllt war. Auch die Segnung der Erntedankgaben und der Dank an die vielen Menschen, die auf den verschiedenen Festen in unserer Region arbeiten oder unsere Nahrungsmittel herstellen, kam im Gottesdienst nicht zu kurz.

Auch Gottesdienstbesucher*innen, die im Voraus skeptisch gegenüber diesem Gottesdienstmotto waren, haben sich von der Stimmung begeistern lassen und sprachen den Jugendlichen ein großes Lob aus. Gemeindereferentin Verena Vey betonte, wie wichtig es ist, dass junge Menschen ihre Begabungen, Talente und Ideen in der Kirche einbringen können und diese so bunt und vielfältig mitgestalten.

Im Anschluss blieben viele Gottesdienstbesucher*innen zum Frühschoppen im Gasthaus Ochsen. Dort genossen viele bei gutem Essen, guter Gesellschaft und guter Musik der Musikkapelle Pfärrich den Sonntag.

Nach einem gelungenen Gottesdienst und einem schönen Frühschoppen freuen sich die Musikkappe, die Jugendlichen und die Gemeindereferentin auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.