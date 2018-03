In einer Linkskurve ist ein 72-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der schneeglatten Straße zwischen Hannober und Amtzell von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Während der Autofahrer unverletzt blieb, entstand an seinem Auto Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.