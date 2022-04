Fußgänger wird bei Amtzell von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Mittwoch ein 27-jähriger Fußgänger, der gegen 17.30 Uhr in der Schattbucher Straße von einem Auto erfasst worden ist.

Der 28-jährige Fahrer des Seats befuhr die Straße in Richtung Schomburger Straße als der Fußgänger, der auf dem Gehweg rechts neben ihm unterwegs war, derzeitigen Erkenntnissen nach unvermittelt auf die Straße trat um diese zu queren. Der 27-Jährige wurde laut Polizeibericht durch die Kollision in einem Hofraum zu Boden geschleudert. Eine Rettungsdienstbesatzung brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Seat entstand durch den Unfall im Frontbereich ein Schaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.