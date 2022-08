Frau wird bei Auffahrunfall verletzt

An der Einmündung der A96, Ausfahrt Wangen-West in die B32 ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Die 43 Jahre alte BMW-Fahrerin hielt laut Polizei von der Autobahn kommend an der Einmündung an, was eine hinterherfahrende 30-jährige VW-Fahrerin übersah. Sie fuhr auf den BMW auf und verursachte neben den Verletzungen der BMW-Fahrerin einen Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Die 43-Jährige wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.