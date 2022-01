Frau kommt betrunken von der Fahrbahn ab

Rund drei Promille hat der Alkoholtest bei einer 52 Jahre alten Autofahrerin ergeben, die am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Amtzeller Tulpenstraße mit ihrem Wagen gegen einen Zigarettenautomaten geprallt ist und im Anschluss das Weite gesucht hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Beamten. Diesetrafen die Unfallverursacherin zuhause an und veranlassten aufgrund der hohen Alkoholisierung der Frau zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus. Den Führerschein der 52-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Während am Zigarettenautomaten ersten Erkenntnissen zufolge lediglich geringer Sachschaden entstanden ist, wird dieser am Wagen der 52-Jährigen auf etwa 4000 Euro beziffert.

Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.