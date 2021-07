fpt Robotik ehrt langjährige Mitarbeiter

- Am Freitag, den 16. Juli, veranstaltete das Unternehmen fpt Robotik aus Amtzell für seine Mitarbeiter einen After-Work-Lunch. Es wurde gemütlich gegessen, geredet, gelacht und unter Einhaltung der gängigen Vorschriften auch gefeiert – vor allem zu Ehren der Jubilare. Insgesamt wurden in diesem Jahr neun Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet. Allen voran zählte dazu Helmut Hofer, der sich nach 35 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Drei Jahre nach der Firmengründung 1982 in Wangen begann seine Laufbahn bei fpt Robotik. Das damalige Team: Eine Sekretärin, ein Elektriker, zwei Maschinenschlosser und sechs Werkzeugmacher. „Wir waren eine kleine Belegschaft, die damals schon gut zusammengearbeitet hat – genau wie heute, auch wenn wir um einiges gewachsen sind“, sagte Helmut Hofer. Inhaber und Geschäftsführer Hermann Müller bedankte sich im Namen der inzwischen rund 150 Mitarbeiter für sein außergewöhnliches Engagement. „Seit Helmut im Unternehmen ist, hat sich einiges getan. Wir haben uns zu einem innovativen, mittelständischen Unternehmen entwickelt. Hierzu hat er einen maßgeblichen Beitrag geleistet“, so Hermann Müller. Hans Willi und Michael Hölzle (30 Jahre) begleiten diese Entwicklung ebenfalls seit langer Zeit. Außerdem ausgezeichnet wurden: Michael Hepberger (25 Jahre), Matthias Müller, Petra Gläss (15 Jahre), Susanne Fiedler, Uwe Grözinger und Michael Müller (10 Jahre).