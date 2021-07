Föratec bezieht Neubau in Geiselharz

Der Fördertechnik-Hersteller Föratec bezieht derzeit seine neuen Räumlichkeiten, in Geiselharz. Der Umzug der Montage- und Fertigungs-Abteilung in die neue, großzügige Halle, ist nach eigenen Angaben bereits abgewickelt. Die Verwaltung zieht aktuell ebenfalls komplett um.

Nach einer Bauphase von neun Monaten ist es jetzt soweit. Der Umzug des Unternehmens ist in vollem Gange. Das Verwaltungsgebäude wird etwa bis Mitte Juli vollständig bezogen sein. Föratec will diesen Termin einhalten, denn die Partner-Firma Bomet steht ebenfalls in den Startlöchern. Das Laser- und Blechbearbeitungs-Unternehmen wird die alten Gebäude von Föratec künftig nutzen. Mit diesem Schritt werden kürzere Wege im Arbeitsalltag und weitere, ganz neue Synergien geschaffen, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Am Standort in Geiselharz werden Fördersysteme und Automatisierungsanlagen in Edelstahl und Stahl hergestellt. Das 1998 von Johannes Dilger und Franz Müller gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter, wie es weiter heißt. Alle Ausbildungs-Stellen seien für 2021 besetzt worden.

Zur Frage, ob der Lockdown in der Bauphase Rückschläge gebracht hatte, erklärt Geschäftsführer Johannes Dilger: „Die eine oder andere Verzögerung mussten wir schon verkraften. Insgesamt bewerten wir unsere Entscheidung zu expandieren – gerade in dieser Phase – als positiv. Wir bleiben optimistisch und freuen uns jetzt, dass der Einzug stattfinden kann.“