Florian Stephan strebt dem Landestitel entgegen

Nach den zwei Veranstaltungen im heimischen Trialgelände in Maierhof ist es für die Amtzeller Trialfahrer mit Wettbewerben zur Landesmeisterschaft in Schorndorf und zur Deutschen Meisterschaft in Brake weitergegangen. Es gab gute Platzierungen, unter anderem von Florian Stephan, dem der Landestitel in Klasse 4 (Fortgeschrittene) kaum noch zu nehmen ist.

Stephan war bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Schorndorf das Maß aller Dinge. Er gewann beide Läufe und führt nun die Klasse 4 mit der Maximalpunktzahl an. In dieser Klasse starteten außerdem die Amtzeller Rufus Hampapa und Marius Haller. Hampapa landete auf den Plätzen vier und drei und liegt nun in der Zwischenwertung auf Rang zwei. Haller wurde Siebter und Sechster und ist in der Gesamtwertung zurzeit Siebter.

Heidel und Heine schaffen es aufs Podest

Erfolgreich in der Klasse 2 (Experten) waren Johannes Heidel und Linus Heine. Beide Amtzeller standen an beiden Tagen auf dem Podest. Heidel erreichte jeweils den zweiten Platz vor seinem Clubkameraden Heine. In der Zwischenwertung liegt Heidel auf Rang zwei, dicht gefolgt vom Dritten Heine.

In Klasse 6 war am ersten Tag Lena Stephan mit Platz zwei sehr erfolgreich, am zweiten Tag reichte es nur zu Platz sechs. Sie belegt in der Gesamtwertung den zweiten Platz und hat noch Chancen auf die Meisterschaft.

In der Zwischenwertung der Mannschaften ist der MSC Amtzell I (Linus Heine, Johannes Heidel, Florian und Lena Stephan) auf dem besten Weg, die Meisterschaft zu gewinnen. Der MSC Amtzell II (Rufus Hampapa, Marius Haller, Noah Köbach und Max Rühfel) rangiert momentan auf Platz sieben.

Nach den Sommerferien werden die restlichen Läufe zur Landesmeisterschaft (BWJ) in Frickenhausen, Köngen-Wendlingen und Schatthausen ausgetragen. Davor finden am kommenden Wochenende die ersten beiden Läufe zur Deutschen Jugend-Trialmeisterschaft und der ADAC-Bundesendlauf im bayerischen Mitterteich statt. Vom ADAC Württemberg wurden die Amtzeller Fahrer Linus Heine, Johannes Heidel, Hannes Stohr, Florian Stephan und Rufus Hampapa in den Landeskader nominiert.

Jonathan Heidel bestritt nach den DM-Läufen drei und vier in Amtzell den fünften Lauf zur deutschen Trialmeisterschaft in Brake bei Bielefeld. In den ersten zwei Runden lief es bei Heidel nicht nach Wunsch, mit den wenigsten Strafpunkten in der dritten Runde sicherte er sich noch den fünften Platz in der Tageswertung. Im Gesamtklassement in der Klasse 1/AI Lizenz belegt er momentan den vierten Rang.