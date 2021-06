In Geiselharz hat am Mittwochabend eine Futtertrocknungsanlage gebrannt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hat laut Polizeibericht ein heiß gelaufenes Lager zu einem Glutnest geführt, woraufhin es zu einem Schwelbrand in einem Kühlturm kam. Die Löschanlage des Betriebs sowie die Freiwillige Feuerwehr löschten das Feuer. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro an der Anlage.