Farbschmierereien an Kieswerk

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell das Polizeirevier Wangen, nachdem Unbekannte am frühen Sonntag mehrere Gebäude und Maschinen einer Kieswerkgesellschaft in Grenis mit Farbe beschmiert haben. Die Täter brachten laut Polizeibericht Parolen wie „Alti bleibt“ und „Kies ist mies“ an. Auch Symbole und Beleidigungen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, hinterließen die Vandalen. Insgesamt sei ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Auch die angrenzende Straße wurde verschmutzt.