Fahrzeug rollt ungewollt los

Mit mittelschweren Verletzungen ist eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 4 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die Frau hatte ihren VW laut Polizeibericht auf einem abschüssigen Parkplatz in der Alpenstraße abgestellt und wollte aussteigen. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Rollen, streifte einen geparkten BMW und klemmte dabei das Bein der Frau zwischen Ausstiegsleiste und der Fahrertür ein. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und etwa 15 Kräften im Einsatz, um die 27-Jährige zu befreien. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.