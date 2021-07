Fahrradfahrer nach Überholmanöver verletzt

Bei einem Überholmanöver auf der B 32 ist am Samstag um 15.30 Uhr ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhren zwei 25-jährige Fahrradfahrer die B 32 in Richtung Amtzell und wollten nach links auf einen Radweg abbiegen. Obwohl sie dies durch Handzeichen anzeigten, überholte ein anthrazitfarbener Opel die beiden Radfahrer. Beide Radfahrer kamen zu Fall, einer stürzte eine Böschung hinunter und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der andere Radfahrer blieb unverletzt. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der oder die Fahrerin des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.