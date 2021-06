Fahrradausbildung an der Verkehrsschule Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Sachunterricht wurden bereits die theoretischen Grundlagen erarbeitet und Bekanntes vertieft. Teils im Präsenzunterricht, teils im Fernlernen beschäftigten sich die Kinder unter anderem mit wichtigen Verkehrszeichen, den Vorfahrtsregeln, dem verkehrssicheren Fahrrad und Fahrradhelm, dem korrekten Linksabbiegen und dem Umfahren eines Hindernisses. Ergänzend zur Theorie erfolgt seit dieser Woche die praktische Ausbildung an der Jugendverkehrsschule Kißlegg. Ziel ist es, die Kinder zu verantwortungsvollen Verkehrsteilnehmern zu erziehen. Dies ist nicht nur für die Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer notwendig. Auch als Fußgänger sollten die Kinder die wichtigsten Regeln kennen und einhalten. Dadurch wird auch der tägliche Schulweg erleichtert oder Besuche bei Freunden, bei denen die Kinder den Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen können.

Auch unter Corona findet in diesem Schuljahr die Fahrradausbildung statt. Die Schulleitung und Klassenlehrerinnen der Klassen 4 in Amtzell standen in engem Kontakt mit den zuständigen Polizisten Herrn Ehrhart und Herrn Fackler von der Polizei in Ravensburg. Sie begleiten die Kinder auf dem Verkehrsübungsplatz in Kißlegg durch die praktische Ausbildung. Mit Herzblut erklären sie die Regeln, stellen gefährliche Situationen nach und leiten die Übungen geduldig an. Durch die Pandemiebedingungen ist jeden Mittwoch nur die Hälfte der Jahrgangsstufe vor Ort. Trotzdem achten die Polizisten darauf, dass alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Durch die kleine Gruppe ist der Unterricht sehr intensiv und effektiv. Die Umsetzung der Hygieneregeln wie regelmäßiges Lüften des Schulungsraumes, Desinfektion der Fahrräder und Tische und das Tragen der Masken, wenn der Abstand nicht gewährleistet ist läuft routiniert ab und stört die Kinder nicht im Geringsten. Trotz Regenschauer sind die Viertklässler sehr aufmerksam und radeln hoch motiviert begeistert über den Platz. Als der Bus wieder zur Rückfahrt nach Amtzell bereit steht, sehen Herr Fackler, Herr Ehrhart und die Lehrerinnen in enttäuschte Gesichter und hören vermehrt: „Schon zu Ende? Wir wollen weiterfahren!“ Einen besseren Abschluss des ersten Praxistages der Fahrradausbildung kann man sich wohl nicht wünschen.