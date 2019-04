Für Jonathan Heidel geht’s steil bergauf

Trialfahrer des MSC Amtzell sind zum Saisonstart der Baden Württembergischen Trial-Meisterschaft ganz vorne dabei gewesen. In Kerzenheim, Herbolzheim und Frickenhausen waren die jungen Amtzeller nach der langen Winterpause am Start und knüpften gleich an die Ergebnisse vom Vorjahr an.

Jonathan Heidel startet seit dem Vorjahr in der höchsten Jugendklasse bei den Experten und siegte bei allen drei Läufen zur Landesmeisterschaft. Bei einem Lauf zur Pfälzer Meisterschaft in Kerzenheim belegte er Rang zwei. Er bestreitet in diesem Jahr die komplette Jugend-Europameisterschaft und dazu noch zwei Läufe zur Junioren-WM. Linus Heine ist in dieser Saison bei den Spezialisten dabei, kam bei seinem ersten Lauf in Frickenhausen auf einen dritten und einen vierten Platz. Ebenfalls aufgestiegen zu den Fortgeschrittenen ist Johannes Heidel, der in Kerzenheim und Herbolzheim jeweils auf dem zweiten Platz landete. In Frickenhausen belegte er die Ränge vier und neun. Hannes Stohr, Neuling in Klasse 5 wurde in Herbolzheim 13., in Frickenhausen reichte es ihm schon zu den Plätzen neun und zehn.