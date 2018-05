Exhibitionist beobachtet Frauen am Baggersee Grenis

Am Baggersee Grenis ist ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 16.15 Uhr gegenüber zwei 25-jährigen Frauen als Exhibitionist aufgetreten. Der völlig unbekleidete Unbekannte hatte die Frauen nach Angaben der Polizei aus einem Gebüsch beobachtet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Der Mann mit dunklem Teint und schulterlangen schwarzen Haaren flüchtete unerkannt, nachdem die zwei Frauen ihn angesprochen hatten.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984-0, zu melden.