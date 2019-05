Europawahl: Grüner Wahlerfolg in Amtzell

Auch in Amtzell ist der bundesweite Trend der Europawahl zu sehen: Die CDU und die SPD verlieren Stimmen, die Grünen gewinnen dagegen deutlich hinzu. Die Ergebnisse der Wahl lagen am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr vor. Zuvor hatten die Wahlhelfer große Probleme bei der Auszählung wegen falsch abgegebener Briefwahlunterlagen.

Nachdem die Wahllokale am Sonntagabend um 18 Uhr ihre Türen schlossen, wurde klar: Viele Umschläge, die die Amtzeller Bürger abgaben, enthalten mehr Stimmzettel als sie eigentlich sollten. Das Auszählen aller Stimmen verzögerte sich dadurch erheblich. „Land unter“ bezeichnete Simone Mayer vom Landratsamt Ravensburg die Situation in Amtzell zwischenzeitlich: Denn eigentlich waren die Ergebnisse der Europawahl gegen 21 Uhr erwartet worden.

„In Amtzell haben wahnsinnig viele per Briefwahl abgestimmt. Jetzt wurde bemerkt: Viele Stimmzettel für die Kommunalwahl und für die Europawahl steckten in denselben Umschlägen,“ erklärte Mayer am Sonntagabend. Eigentlich hätten die Briefe allerdings separat verschickt werden sollen. Trotzdem, erklärte Mayer, sind die Stimmen gültig und mussten darum noch dazu gezählt werden.

Keine Zahl habe daraufhin in Amtzell mehr gestimmt. „Vermutlich haben viele gedacht, dass sie alle Stimmzettel einfach in den größeren Umschlag für die Europawahl legen“, schätzte Mayer. Gegen 23 Uhr konnten die Wahlhelfer dann das Ergebnis für die Europawahl für Amtzell durchgeben.

SPD verliert fast die Hälfte der Prozentpunkte

Eins sticht dabei besonders hervor: Die Wahlbeteiligung in Amtzell lag bei 72,3 Prozent und damit so hoch wie in keiner anderen Gemeinde rund um Wangen. Die Wähler stimmten mit 37,9 Prozent für die CDU, die damit um 10,6 Prozent schlechter abschneidet als bei der Europawahl 2014. Die SPD büßt im Vergleich zu 2014 sogar fast die Hälfte der Stimmen in Amtzell ein und kommt auf 8,5 Prozent. Die Grünen legen dagegen ordentlich zu und sind nach der CDU die Partei mit den meisten Stimmen: 28,6 Prozent und damit knapp 13 Prozent mehr als 2014 erreichten sie in Amtzell.

Die FDP gewinnt ebenfalls leicht dazu und kommt auf genau fünf Prozent. Auch die AfD gewinnt leicht, nämlich 0,8 Prozent, und liegt bei 5,3 Prozent. Die Freien Wähler haben, wie in den anderen Gemeinden auch, ebenfalls leicht zugelegt und kommen auf genau drei Prozent der Stimmen. Die Satire-Partei Die Partei knackt in Amtzell die Ein-Prozent-Marke und kommt auf 1,2 Prozent. Insgesamt gingen knapp 2300 Amtzeller zur Wahl.