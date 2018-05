Essen und feiern im Schattbuch

Die Band Brown Shoes tritt am Freitag, 11. Mai, im Schattbuch Eventhaus auf. Die Geschwister aus Arnach bei Bad Wurzach haben die Musik im Blut, kündigen die Veranstalter an. An diesem Abend geht es aber nicht nur um schöne Songs, sondern vor allem um deren Texte, die „Poesie für’s Ohr“. Beim Drei-Gänge-Menü vor der Veranstaltung, dem „Groupie-Dinner“ plaudern und speisen die Gäste an einem Tisch mit den Musikern. An diesem Abend sind die Schattbuch-Azubis die Chefs in der Küche und im Service. Start des Groupiedinners ist um 19 Uhr, Preis 29 Euro/Person, Eintritt zur Party ist inklusive – Reservierung für das Dinner erforderlich. Start des Livekonzerts ist 21 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro an der Abendkasse.