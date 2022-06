Erstkommunion in Amtzell und Pfärrich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Monat Mai konnten an drei Sonntagen 27 Kinder aus Amtzell und Pfärrich ihre Erstkommunion feiern. Unter dem Motto „Bei mir bist du groß“ haben sie sich gemeinsam mit der Pastoralreferentin Frau Miriam Schweizer und ihren Familien auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Stolz und auch ein wenig nervös betraten die Kinder an diesen Tagen die Kirche, um diesen besonderen Tag zu erleben. Herzlichen Dank an Herr Pfarrer Hammele, Pastoralreferentin Frau Schweizer und den Musikkapellen aus Amtzell und Pfärrich, die diese Tage für die Kinder und ihre Familie zu etwas ganz besonderem gemacht haben.