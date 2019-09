Erstes Amtzeller Mountainbike-Rennen steigt am Wochenende

Zum ersten Mal überhaupt veranstaltet der Motorsportclub Amtzell am 21. und 22. September ein Mountainbikerennen für Kinder und Erwachsene auf der Strecke in der und um die Sportanlage Hössel. Am 21. September ist ab 17.30 Uhr ein E-MTB-Rennen.

Teilnahmeberechtigt ist am Samstag jeder ab Jahrgang 2002 mit einem handelsüblichen E-MTB (Pedelec) mit Tretunterstützung bis 25 km/h und einer Motorleistung von maximal 250 Watt. Ein wenig Geländeerfahrung sollte mitgebracht werden. Am 22. September sind dann ab 9 Uhr Cross-Country-Rennen im Rahmen des OMV-Cups. Kinder ab Jahrgang 2014 können teilnehmen. Die Erwachsenenrennen sind in U 40 und Ü 40 unterteilt und starten im Anschluss an die Kinder- und Jugendrennen. Detaillierte Informationen und Zeitpläne sind über die Ausschreibung unter www.msc-amtzell.de zu finden. Anmeldungen für die Rennen können unter https://my.race-result.com/130966 abgegeben oder auch noch vor Ort vorgenommen werden. Parkplätze stehen an der Schulstraße bei der Turn- und Festhalle zur Verfügung. Für eine Bewirtung ist gesorgt.