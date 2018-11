Erster Teil der MSC-Mountainbikestrecke ist übergeben

Rund 200 Stunden Eigenleistung hat der Motorsport-Club (MSC) Amtzell in den ersten Teil seiner Mountainbikestrecke und damit in die Table Line (Sprungpiste) im Sportpark Hössel investiert. Am Freitag konnte sie nun offiziell übergeben werden. „Das Geld für diesen Bauabschnitt stammt aus dem Crowdfounding der VR-Bank“, sagt Klaus Schmehl, Vorsitzender des MSC Amtzell. Das Gelände wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die den MSC auch bei der Modellierung der Hügelpiste mit Maschinen unterstützte. Genutzt werden kann die Strecke nicht nur von den rund 50 Kindern und 30 Erwachsenen des MSC Amtzell, sondern auch von der Öffentlichkeit.

Der zweite Bauabschnitt, eine näher dem Wohngebiet angesiedelte Pumptrack, wird laut Schmehl im Frühjahr begonnen. Am Freitagabend lud der MSC Amtzell in der Turn- und Festhalle rund 200 Mitglieder und Helfer zum Saisonausklang und dem Geländefahrt-Helferfest. Unter anderem wurden Filme von Horst Hainlin und Albert Wetzel gezeigt.

Unser Bild zeigt (von links) Bürgermeister Clemens Moll, SV Amtzell-Vorsitzenden Hartmut Alender sowie Michael Ortlieb, Uwe Hainlin und Klaus Schmehl vom MSC Amtzell mit einem Teil der Kinder der Mountainbikegruppe beim Durchschneiden des Bandes.